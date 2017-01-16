Galatasaray'ın kupadaki rakibi Elazığspor
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, grupta şu ana kadar oynadığı maçlardan bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, grupta 5 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Çıktığı 4 maçın üçünü kaybeden ve birinde berabere kalan Elazığspor ise 1 puanla son sırada bulunuyor.
- Puan durumu
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda 5. hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|Tuzlaspor
|4
|3
|-
|1
|9
|4
|5
|9
|Anagold 24 Erzincanspor
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|1
|7
|Galatasaray
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|-
|5
|Elazığspor
|4
|-
|1
|3
|3
|9
|-6
|1
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:29
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Toplam 42
Yorum
Tarafsız Yorumcu ben onu bunu bilmem kardeşim. hem hakemi yeneceksin, hemde takibini. bu kadar net. türkiyede yıllardır hakem sorunu var.herkesin canı yandı
- 1 milyon 300 bin TL kazandırdı
Toplam 3
Yorum
ersoy ergül NDOYE nin sırıtması yok mu!, son maçta hata üstüne yapıyor Yanal 2.yarıya nasıl çıkarır, üzerimize gelecekler belli castıllo nasıl oyundan?
- Kalkavan’dan Q7 itirafı geldi
Toplam 6
Yorum
44istanbul BJK alehine haber olsunda ne olursa olsun haberi bu!
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