Galatasaray’da saaktlık şoku
Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya’nın sağ üst ön adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildiği açıklandı.
Galatasaraylı oyuncunun Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta mücadelesi olan Elazığspor maçı kadrosunda yer almayacağı bildirilirken, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Kardemir Karabükspor karşılaşmasına kadar durumunun kontrol edileceği, maç öncesi son testlerinin yapılarak Kardemir Karabükspor mücadelesine yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi.
Galatasaray resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbolcularımızdan Semih Kaya'nın Spor Toto Süper Lig'de oynanan Atiker Konyaspor maçının ardından yapılan tetkikleri sonrasında sağ üst ön adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:00
- Aziz Yıldırım: Türkiye'de hakem terörü var
Toplam 142
Yorum
yetti gari Aziz Yıldırım yeter artık yıllardır kulübün başkanı sensin.Senin vizyonun yetmiyor artık, devir değişti.YETTİ GARİ BIRAK ARTIK.
- Her dönemin adamı
Toplam 5
Yorum
mehmet adam yürekten oynuyor...bazıları gibi sahada yürümüyor...elinden geleni yapıyor adam eksiltemiyor ama adamdan top kapıyor hızlıdır
- Kartal iddiaları yalanladı!
Toplam 3
Yorum
karakartal Herkes otorite kesilmiş biride demiyorki şu adamı bir izleyeyim.Bu çocuğun yaşı genç ve gelecek vadediyor.Takıma girdiği zaman 11'in vazgeçi
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