Galatasaray'a sürpriz ziyaretçi
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında yarın Elazığspor'a konuk olacak Galatasaray'da futbolcular, nadir görülen kas gevşekliği hastası olan taraftar Nurçin Arlı ile bir araya geldi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 3 makineye bağlı olarak hayatta kalma mücadelesini veren Nurçin Arlı'nın, maç öncesi takımın konakladığı otele gelerek, Galatasaraylı futbolcularla tanışma fırsatı bulduğu belirtildi.
Halk arasında kas gevşekliği (Duchenne muscular dystrophy miyopati) olarak bilinen ve milyonda bir görülen hastalığa 10 yaşında yakalanan Nurçin Arlı'nın, sarı-kırmızılı oyunculardan Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Bruma ve Josue ile hatıra fotoğrafı çektirdiği, futbolcuların da 29 yaşındaki Nurçin'e imzalı forma hediye ettiği aktarıldı.
Ayrıca, yazdığı kitabın basılmasının ardından futbolculara gönderme sözü veren Nurçin'in hayalinin, Türk Telekom Arena'da maç izlemek olduğunu söylediği paylaşıldı.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:20
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Toplam 18
Yorum
UA DEMİRÖREN LİĞİNE HOŞ GELDİNİZ !!!
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Toplam 15
Yorum
Dert edici Ben koyu bir Aziz yildirim taraftariyim ama baskan bir seylerin sonu geldigini is etiginde birakip gideceksin artik basari icin genc baskan
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Toplam 58
Yorum
FB BU PENALTIYI DEĞİL DİYEN YA ÇOK FANATİKTİR YADA FUTBOLDAN ANLAMIYORDUR ACABA BU HAKEM HANGİSİ ?
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