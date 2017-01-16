 Eren 1 şutla bitirdi – Fotomaç – 16 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Eren 1 şutla bitirdi

    Eren 1 şutla bitirdi
    Lige iyi bir başlangıç yapan ancak oynadığı son 12 maçta sadece 2 gol atabilen , Konya maçında da kayıptı. Gol ve asist üretemeyen tecrübeli futbolcu, oyunda kaldığı 83 dakika içinde gol pozisyonuna dahi giremezken maçı isabetsiz bir şut ile tamamladı. Sadece 20 kez topla buluştu.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eren 1 şutla bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.