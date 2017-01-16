Eren 1 şutla bitirdi
Lige iyi bir başlangıç yapan ancak oynadığı son 12 maçta sadece 2 gol atabilen Eren Derdiyok, Konya maçında da kayıptı. Gol ve asist üretemeyen tecrübeli futbolcu, oyunda kaldığı 83 dakika içinde gol pozisyonuna dahi giremezken maçı isabetsiz bir şut ile tamamladı. Sadece 20 kez topla buluştu.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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