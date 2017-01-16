Deplasmanda bir başka güzel
Aslan, dış sahada aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor. Konya'yı deplasmanda 1-0 deviren sarıkırmızlı takım, bu sezon son 10 deplasman maçında sadece 1 kez mağlup oldu. Diğer 2 mağlubiyetini iç sahada yaşayan Galatasaray, deplasmandaki tek yenilgisini F.Bahçe'den aldı.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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