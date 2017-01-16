Deplasmanda bir başka güzel

Aslan, dış sahada aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor. Konya'yı deplasmanda 1-0 deviren sarıkırmızlı takım, bu sezon son 10 deplasman maçında sadece 1 kez mağlup oldu. Diğer 2 mağlubiyetini iç sahada yaşayan Galatasaray, deplasmandaki tek yenilgisini F.Bahçe'den aldı.