 Deplasmanda bir başka güzel – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Deplasmanda bir başka güzel

    Deplasmanda bir başka güzel
    Aslan, dış sahada aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor. Konya'yı deplasmanda 1-0 deviren sarıkırmızlı takım, bu sezon son 10 deplasman maçında sadece 1 kez mağlup oldu. Diğer 2 mağlubiyetini iç sahada yaşayan Galatasaray, deplasmandaki tek yenilgisini F.Bahçe'den aldı.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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