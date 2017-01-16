Çin'e değil Japonya'ya gitti!
Alman gazetesi Bild, Galatasaraylı Lukas Podolski'nin Japonya'ya transfer olacağını yazdı.
Devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Çin'e transfer olacağı öne sürülen Lukas Podolski ile yeni bir iddia ortaya atıldı. Almanya'nın Bild Gazetesi, Podolski'nin Japonya'ya transfer olacağını yazdı.
Gazete, 33 yaşındaki Alman forvetin, Japonya'nın Vissel Kobe kulübüyle anlaşmaya vardığını hatta söz konusu transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşacağını duyurdu.
Haberde; öne sürülen transferle ilgili herhangi bir rakam belirtilmedi.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:22
- Köklü değişiklikler kapıda!..
Toplam 18
Yorum
adana maçına tek forvetle niye çıkıyorsun çekiniyorum senden demek..lig sonuncusuna tek forvet çıkıyorsan büyükşehir maçına forvetsiz çıkacaksın demek ki
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 2
Yorum
enes bencede
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 2
Yorum
Erhan 3. Yıldızı istiyoruz bejiktasim
Çin'e değil Japonya'ya gitti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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