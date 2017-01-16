 Çin'e değil Japonya'ya gitti! – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Çin'e değil Japonya'ya gitti!

    Çin'e değil Japonya'ya gitti!

    Alman gazetesi Bild, Galatasaraylı Lukas 'nin Japonya'ya transfer olacağını yazdı.

    Devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Çin'e transfer olacağı öne sürülen Lukas ile yeni bir iddia ortaya atıldı. Almanya'nın Bild Gazetesi, Podolski'nin Japonya'ya transfer olacağını yazdı.

    Gazete, 33 yaşındaki Alman forvetin, Japonya'nın Vissel Kobe kulübüyle anlaşmaya vardığını hatta söz konusu transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşacağını duyurdu.

    Haberde; öne sürülen transferle ilgili herhangi bir rakam belirtilmedi.

    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:22
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