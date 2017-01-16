Chedjou Trabzonspor yolunda
Yönetici Levent Nazifoğlu, kadro dışı bırakılan Chedjou'nun yerine stoper alacaklarını söyledi. "Chedjou ile yollarımızı ayırıyoruz. İnşallah Trabzonspor'a gider. Orada yararlı olur" diyen Nazifoğlu, "Bir stoper daha almayı istiyoruz. Orayı dörtlememiz gerekiyor" ifadesini kullandı.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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