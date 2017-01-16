 Chedjou Trabzonspor yolunda – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Trabzonspor yolunda

    Chedjou Trabzonspor yolunda
    Yönetici , kadro dışı bırakılan 'nun yerine stoper alacaklarını söyledi. "Chedjou ile yollarımızı ayırıyoruz. İnşallah Trabzonspor'a gider. Orada yararlı olur" diyen Nazifoğlu, "Bir stoper daha almayı istiyoruz. Orayı dörtlememiz gerekiyor" ifadesini kullandı.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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