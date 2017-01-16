741 km’lik korku!
G.Saray'ın çarşamba günü kupada oynayacağı Elazığ maçı için yolculuk krizi baş gösterdi. Elazığ havaalanının hava muhalefeti nedeniyle zaman zaman kapanmasından dolayı takımın 741 km'lik yolu otobüsle gitme riski doğdu. G.Saray'ın maçın ertelenmesi talebi de TFF tarafından kabul edilmedi.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Nantes'tan Sigthorsson açıklaması
Toplam 3
Yorum
rauf önce selçuktan kurtulun konya bütün atakları onun sayesinde yaptı nasıl maç izliyor bu riekering ve yardımcıları
- Başakşehir, Schalke'nin sambacısını aldı
Toplam 1
Yorum
Berkay Hayırlı olsun
- Aziz Yıldırım: Türkiye'de hakem terörü var
Toplam 46
Yorum
fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
741 km’lik korku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.