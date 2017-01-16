 741 km’lik korku! – Fotomaç – 16 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    741 km’lik korku!

    741 km’lik korku!
    G.Saray'ın çarşamba günü kupada oynayacağı Elazığ maçı için yolculuk krizi baş gösterdi. Elazığ havaalanının hava muhalefeti nedeniyle zaman zaman kapanmasından dolayı takımın 741 km'lik yolu otobüsle gitme riski doğdu. G.Saray'ın maçın ertelenmesi talebi de TFF tarafından kabul edilmedi.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    741 km’lik korku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.