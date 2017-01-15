Ünal Aysal gaza bastı
Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Ünal Aysal kolları sıvadı. Aysal eski başkan adayları Ahmet Özdoğan ve Adnan Öztürk ile 2 saatlik yemekli toplantı yaptı. Birlikte hareket etme kararı alan Özdoğan-Öztürk ikilisinin projelerini dinleyen Aysal'ın "Geçmişten ders aldım. Galatasaray için gerekeni yapmaya hazırım" diyerek sinyali verdi.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Ünal Aysal gaza bastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.