 Ünal Aysal gaza bastı – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    15 Ocak 2017, Pazar
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    gaza bastı

    Ünal Aysal gaza bastı
    Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı kolları sıvadı. Aysal eski başkan adayları Ahmet Özdoğan ve Adnan Öztürk ile 2 saatlik yemekli toplantı yaptı. Birlikte hareket etme kararı alan Özdoğan-Öztürk ikilisinin projelerini dinleyen Aysal'ın "Geçmişten ders aldım. Galatasaray için gerekeni yapmaya hazırım" diyerek sinyali verdi.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:35
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