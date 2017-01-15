Skandal sözler

İzlanda basınına konuşan 26 yaşındaki golcü, Euro 2016’da sakat sakat oynadığını ve son 3 yıldır menüsküsünde problem olduğunu söyledi.

G.Saray'da 1 dakika bile oynamadan 400 bin euro ödenerek gönderilen Kolbeinn Sigthorsson, İzlanda basınına skandal itiraflarda bulundu. Son 3 yıldır menisküsünde problem olduğunu söyleyen Sigthorsson, bu sakatlığına rağmen Euro 2016'da sakat sakat oynadığını itiraf etti. 30 Ağustos'ta sağlık kontrolü sonrası G.Saray'a imza atan, İzlanda Milli Takım kampında sakatlanıp bir daha da geri dönemeyen 26 yaşındaki golcü dikkat çekici itiralar yaptı:



"Koşamıyordum. Hemen Türkiye'ye döndüm. Ertesi gün beni idmana çıkarmaya çalıştılar. 5 Eylül'dü. Dizim şişti sonrasında, zorlukla yürüyordum. Bütün iğneleri yapmama rağmen şişlik inmedi. Tedavi sonrası 9 Aralık'ta Türkiye'ye döndüm. Eğer 3 hafta daha oynayamazsam sözleşmemi feshedeceklerini söylediler. 1.5 hafta idmanlara çıktım. Aralık sonu şut idmanlarına başladım ve sonra yine dizim şişti" diye konuştu.



KARİYERİ BİTEBİLİR

G.Saray'a bir kırgınlığı olmadığını belirten Sigthorsson, "Yeni yıldan sonra bedava oynamayı teklif ettim yönetime. Kalmak istiyordum. Ama onlar beni serbest bırakmadan başka transfer yapamayacaklarını söylediler. Kalmam mümkün olmadı" dedi. Tekrar ameliyat olacak İzlandalı golcü kariyeriyle ilgili, "Umarım operasyon başarılı geçer ve en yakın zamanda tekrar oynayabilirim. Ama bu süreç beni endişelendiriyor. Elbette kariyerimin bitebileceği şeklinde düşünceler aklıma geliyor" yorumunu yaptı.