Poldi’ye son 7 dakika
Uzun süredir ismi Çin ekipleriyle anılan Lukas Podolski, Konyaspor karşısında 83. dakikada oyuna girdi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink, sakatlıktan çıkan Alman yıldızı yedek soyundururken, yerine Eren Derdiyok'u sahaya sürdü. Hollandalı hoca, Podolski'yi de Eren'in yerine oyuna aldı.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:53
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