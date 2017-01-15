 Nantes'tan Sigthorsson açıklaması – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    15 Ocak 2017, Pazar
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    'tan Sigthorsson açıklaması

    Nantes'tan Sigthorsson açıklaması

    Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından 'ın kulüp başkanı Waldemar Kita, İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson'u 'a kiraladıkları dönemde oyuncunun hiçbir sakatlığının bulunmadığını belirtti.

    Waldemar Kita, yaptığı açıklamada, Sigthorsson'un 'a kiralandığı dönemde sakatlığı olduğu iddialarını yalanlayarak, "Oyuncumuz 'la ilgili polemiklere bir anlam veremiyorum." ifadelerini kullandı.

    Sezon başında oyuncuyu göndermek istemediklerine dikkati çeken Kita, "Biz Sigthorsson'u kadroda tutmak istememize rağmen, kendisi Galatasaray'a çok gitmek istediği için göndermek zorunda kaldık. Kesinlikle hiçbir sakatlığı yoktu. Son olarak 28 Ağustos Pazar günü Bordeaux maçında oynadı ve bize veda bile etmeden İstanbul'a gitti. Bu konuda isteyen herkese sağlık ekibimiz gerekli açıklamaları yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:45
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