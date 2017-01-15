Nantes'tan Sigthorsson açıklaması
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Nantes'ın kulüp başkanı Waldemar Kita, İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson'u Galatasaray'a kiraladıkları dönemde oyuncunun hiçbir sakatlığının bulunmadığını belirtti.
Waldemar Kita, yaptığı açıklamada, Sigthorsson'un Galatasaray'a kiralandığı dönemde sakatlığı olduğu iddialarını yalanlayarak, "Oyuncumuz Kolbeinn Sightorsson'la ilgili polemiklere bir anlam veremiyorum." ifadelerini kullandı.
Sezon başında oyuncuyu göndermek istemediklerine dikkati çeken Kita, "Biz Sigthorsson'u kadroda tutmak istememize rağmen, kendisi Galatasaray'a çok gitmek istediği için göndermek zorunda kaldık. Kesinlikle hiçbir sakatlığı yoktu. Son olarak 28 Ağustos Pazar günü Bordeaux maçında oynadı ve bize veda bile etmeden İstanbul'a gitti. Bu konuda isteyen herkese sağlık ekibimiz gerekli açıklamaları yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:45
- Fenerbahçe maçında penaltı itirazı
Toplam 4
Yorum
Spor sever Hakemler kor olsa gerek
- Fenerbahçe maçında penaltı itirazı
Toplam 4
Yorum
kendisi zamanında bol bol toleranslı verdiği için her pozisyona itiraz edecek tabii
- Ağlayarak ayrıldı
Toplam 8
Yorum
tarıkcenk olcay sahan cok ıyı bır besıktaslı kardesımızhızmetlerınden dolayı ben tesekkur edıyorum tırabzon sporda basarılar dılıyorum kardesımıze
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