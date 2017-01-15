Lombaerts’te Zenit çıkmazı

Galatasaray'ın stoper transferinde düşündüğü isimler arasındaki Zenitli Lombaerts için menajeri kulübünü işaret etti. Daha önce Zenit'in teknik direktörü Lucescu'nun Belçikalı stoperi G.Saray'a verdiği ileri sürülürken, Rus basınına konuşan Santosh Verhulst, "Zenit çok fazla para istiyor. Bu nedenle transfer gerçekleşmiyor. Kulüpler Zenit'le görüşüyor. Görüşen çok kulüp var ama anlaşma olmuyor" ifadelerini kullandı.