Hadi Garry
Altın değerindeki 3 puan, Sabri’nin tek golüyle geldi. Golü, yeni transfer Garry Rodrigues hazırladı. 46’da oyuna dahil olup ‘hızla’ maçın seyrini değiştiren ‘Hızlı Garry’, Aslan’ı şahlandırırken, lakabının da hakkını verdi.
Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor'u tek golle mağlup edip, Süper Lig'in ikinci yarısına süper bir giriş yaptı: 1-0. Nefesleri kesen ve adeta finali andıran mücadelenin sonunda 3 puanı kapan Cimbom, rakiplerine gözdağı verdi. Maçın ilk yarısında Atiker Konyaspor'un üstünlüğü vardı. Özellikle sağdan getirdiği toplarla sarı-kırmızılıları sahasına hapseden ev sahibi ekip, girdiği üç net pozisyondan da faydalanamadı.
İkinci yarıda ise roller değişti. Önemli eksikleri olan Aslan, yeni transferi Garry Rodrigues'in oyuna girmesiyle şahlandı. 51'de ise gol geldi. Soldan sürat motoru gibi gelip topla buluşan Hızlı Garry, Sabri'ye "Al da at" pası verdi. Reyiz'in vuruşunu kaleci Serkan çeldi. Dönen topa Sabri bir kez daha vurdu, bu kez gol oldu. Ali Çamdalı, 71. dakikada çift sarı karttan atıldı. Konyaspor'u bu dakikadan sonra farktan kalecisi Serkan kurtardı.
İkinci yarıda ise roller değişti. Önemli eksikleri olan Aslan, yeni transferi Garry Rodrigues'in oyuna girmesiyle şahlandı. 51'de ise gol geldi. Soldan sürat motoru gibi gelip topla buluşan Hızlı Garry, Sabri'ye "Al da at" pası verdi. Reyiz'in vuruşunu kaleci Serkan çeldi. Dönen topa Sabri bir kez daha vurdu, bu kez gol oldu. Ali Çamdalı, 71. dakikada çift sarı karttan atıldı. Konyaspor'u bu dakikadan sonra farktan kalecisi Serkan kurtardı.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:23
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