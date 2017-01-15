Fethi Sekin’in oğluna forma
Şehit polisimizin oğlu Burak Tolunay dün maçtaydı. En büyük ilgiyi o gördü.
İzmir'de geçtiğimiz 5 Ocak'ta büyük bir kahramanlık örneği göstererek teröristlere karşı çatışan ve şehit düşen trafik polisi Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin için özel bir gündü. Konya- Galatasaray maçını takip etmek için stada geldi. Konya Başkanı Ahmet Şan, küçük Tolunay'a 42 numaralı Konya forması hediye etti. Şehit polisimizin evladı maç öncesi seremonisinde de ağabeyleri ile birlikte durdu. Sekin, daha sonra Konyaspor ve Galatasaray taraftarlarına üçlü çektirdi. Kahraman şehidiğimizin aslan yürekli oğlu gün boyunca herkesten büyük ilgi gördü.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:33
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