Fethi Sekin’in oğluna forma

İzmir'de geçtiğimiz 5 Ocak'ta büyük bir kahramanlık örneği göstererek teröristlere karşı çatışan ve şehit düşen trafik polisi'in oğluiçin özel bir gündü. Konya- Galatasaray maçını takip etmek için stada geldi. Konya Başkanı Ahmet Şan, küçük Tolunay'aKonya forması hediye etti. Şehit polisimizin evladı maç öncesi seremonisinde de ağabeyleri ile birlikte durdu., daha sonrataraftarlarına üçlü çektirdi. Kahraman şehidiğimizin aslan yürekli oğlu gün boyunca herkesten büyük ilgi gördü.