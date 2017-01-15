El Ghazi atağı
Podolski’nin ayrılma ihtimaline karşılık forvet arayışlarını sürdüren Cimbom için sürpriz iddia Hollanda’dan geldi. Anwar El Ghazi’nin ablası kardeşinin yarın transfer olabileceğini söyledi.
G.Saray'da Lukas Podolski'nin Çin'e transfer olma ihtimalini göz önünde bulundurup, b planını devreye alarak golcü arayışlarını sürdüren sarı- kırmızılılar'da yeni aday Hollanda'dan... Aslan'ın Ajax'ta oynayan genç yıldız Anwar El Ghazi ile ilgilendiği iddia edildi. Hollanda basını, kırmızı-beyazlılar'ın 21 yaşındaki golcüsü Anwar El Ghazi'nin takımdan ayrılacağını ve G.Saray'ın da ilgilenen kulüpler arasında olduğunu yazdı.
EL Ghazi'nin transfer sürecinde ise başrolü ilginç bir şekilde ablası üstlendi. Nabila El Ghazi, kardeşinin transferi hakkında, "Bazı takımlar ile konuşuyoruz. Pazartesi günü (yarın) konuşmalardan bir sonuç çıkar" ifadelerini kullandı.
LAZİO VE LİLLE DE İSTİYOR
Abla El Ghazi'nin bu flaş açıklamalarından sonra Hollanda basını, Fransa'nın Lille, İtalya'nın Lazio ve Türkiye'den de G.Saray'ın 21 yaşındaki Fas asıllı forveti transfer etmek istediğini iddia etti. El Ghazi'nin ismi geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile de anılmıştı. Siyah-beyazlılar'ın bonservisini fazla bulduğu için geri adım attığı bildirilmişti.
RONALDO BENZETMESİ
Feyenoord alt yapısından yetişen El Ghazi iki kanatta ve forvet bölgesinde görev yapabiliyor. Her iki ayağını da çok iyi kullanan Fas asıllı genç yıldız, fuleli driplingleri ve klas çalımlarıyla dikkat çekiyor. Oyun stili Cristiano Ronaldo'ya benzetilen El Ghazi'nin sözleşmesi 2019'da sona eriyor.
EL Ghazi'nin transfer sürecinde ise başrolü ilginç bir şekilde ablası üstlendi. Nabila El Ghazi, kardeşinin transferi hakkında, "Bazı takımlar ile konuşuyoruz. Pazartesi günü (yarın) konuşmalardan bir sonuç çıkar" ifadelerini kullandı.
LAZİO VE LİLLE DE İSTİYOR
Abla El Ghazi'nin bu flaş açıklamalarından sonra Hollanda basını, Fransa'nın Lille, İtalya'nın Lazio ve Türkiye'den de G.Saray'ın 21 yaşındaki Fas asıllı forveti transfer etmek istediğini iddia etti. El Ghazi'nin ismi geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile de anılmıştı. Siyah-beyazlılar'ın bonservisini fazla bulduğu için geri adım attığı bildirilmişti.
RONALDO BENZETMESİ
Feyenoord alt yapısından yetişen El Ghazi iki kanatta ve forvet bölgesinde görev yapabiliyor. Her iki ayağını da çok iyi kullanan Fas asıllı genç yıldız, fuleli driplingleri ve klas çalımlarıyla dikkat çekiyor. Oyun stili Cristiano Ronaldo'ya benzetilen El Ghazi'nin sözleşmesi 2019'da sona eriyor.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:40
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