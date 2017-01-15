Drogba kulüp arıyor
Brezilya'dan Corinthians'la anlaştığı iddia edilen G.Saray'ın eski yıldızı Didier Drogba için menajerinden açıklama geldi. Fildişili golcünün menajeri Thierno Seydi, Brezilya basınına, "Corinthians'la konuşmadık. Adı geçen Marsilya'yla da konuşmamız olmadı" dedi. En son MLS liginde oynayan 38 yaşındaki Drogba'nın tekrar ABD'ye dönebileceği öne sürülüyor.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:28
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