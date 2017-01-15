 Aslan’ın gözdesi Diarra kadro dışı – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    15 Ocak 2017, Pazar
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    Aslan’ın gözdesi Diarra kadro dışı

    Aslan’ın gözdesi Diarra kadro dışı

    Sezon başında G.Saray'ın transferi için çok uğraştığı , 'da kadro dışı kaldı.

    teknik direktörü Rudi Garcia, bugün oynayacakları Monaco maçında 31 yaşındaki yıldızın kadroda olmayacağını, takımdan da ayrılacağını basın toplantısında aktardı. Tecrübeli orta saha, Rus takımı L.Moskova'da sözleşmesini tek taraflı feshetmiş, 10 milyon euro ceza almıştı. Diarra, daha büyük bir kontrat alıp cezasını ödeyebilmek için Marsilya'dan ayrılmak istediğini söylemişti.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:30
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