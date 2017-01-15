Aslan’ın gözdesi Diarra kadro dışı
Sezon başında G.Saray'ın transferi için çok uğraştığı Lassana Diarra, Marsilya'da kadro dışı kaldı.
Marsilya teknik direktörü Rudi Garcia, bugün oynayacakları Monaco maçında 31 yaşındaki yıldızın kadroda olmayacağını, takımdan da ayrılacağını basın toplantısında aktardı. Tecrübeli orta saha, Rus takımı L.Moskova'da sözleşmesini tek taraflı feshetmiş, 10 milyon euro ceza almıştı. Diarra, daha büyük bir kontrat alıp cezasını ödeyebilmek için Marsilya'dan ayrılmak istediğini söylemişti.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:30
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