Albayrak’a 25. yıl onuruna berat
Galatasaray'ın olağanüstü divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, İrfan Aktar başkanlığında başkan Dursun Özbek'in de katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda kulüp üyeliğinde 25 yılını doldurarak divan kurulu üyeliğine hak kazanan 157 üyeye divan kurulu beratı takdim edildi. TFF eski başkanlarından Levent Bıçakçı, eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Raşit Çetiner divan beratı alanlar arasında yer aldı. Üyeler beratlarını, Dursun Özbek ve İrfan Aktar'ın elinden aldı.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:35
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