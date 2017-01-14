 Yıldız Kızlar'da derbi zaferi – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Yıldız Kızlar'da derbi zaferi

    Yıldız Kızlar'da derbi zaferi
    Sarı-kırmızılı kulübün Yıldız Kız Basketbol Takımı, Yıldız Bayanlar İstanbul Ligi final grubu 5. karşılaşmasında ezeli rakip Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. G.Saray devresini de 20-16 önde bitirdiği maçı 72-51 kazandı. Zaferde Miray'ın 16, Sude'nin 14 sayısı büyük rol oynadı.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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