 Wess ve Jong sınırda – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Wess ve Jong sınırda

    Wess ve Jong sınırda
    'ın Hollandalı futbolcuları ve , sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartı bulunan iki futbolcu, Atiker Konyaspor karşılaşmasında da kart görmeleri durumunda 18. haftadaki Kardemir Karabükspor sınavında forma giyemeyecekler.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:23
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