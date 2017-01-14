 ''Şampiyonluklar yaşamaya geldim'' – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    ''Şampiyonluklar yaşamaya geldim''

    ''Şampiyonluklar yaşamaya geldim''

    formayı giydi, iddialı konuştu: Hayallerimi süsleyen kulüpteyim. Şampiyonluklar yaşamaya geldim.

    Gençlerbirliği'nden kadroya katılan stoper Ahmet Çalık, ilk röportajını GSTV'ye verdi. Genç oyuncu, hayallerimi süsleyen kulübe geldiğini belirterek, "Çok heyecanlıyım. Bir an evvel taraftarıyla buluşmak, Türk Telekom Arena'ya çıkıp maçlar kazanmak istiyorum. Galatasaray'ın adının olduğu yerde şampiyonluk vardır. Ben de buraya şampiyonluklar yaşamaya geldim" dedi. Transfer sürecini de anlatan Ahmet Çalık, şöyle konuştu:

    TELEFONUM ÇALDI!
    "Evde oturuyordum; söylentiler vardı, kesin mi değil mi bilmiyordum. Telefon çaldı, menajerim, 'İnşallah G.Saray olacak' dedi. İçim kıpır kıpır oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."



    3 NUMARAYI GİYECEK
    Bülent Korkmaz'ın 3 numaralı formasını giyecek olan Çalık, 'Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın; onlar için savaşacağız' dedi

    26 MİLYON TL'YE MAL OLDU
    Galatasaray, 'ı KAP'a bildirdi. Gençlerbirliği'ne 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödenirken, 4.5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki oyuncu ise yıllık 900 bin euro'dan toplam 4 milyon 50 bin euro kazanacak. Transferin maliyeti 6 milyon 550 bin euro (26 milyon TL) oldu. Çalık ayrıca Süper Lig ve UEFA maçlarında puan başına 5 bin euro da prim alacak.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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