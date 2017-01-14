''Şampiyonluklar yaşamaya geldim''
Ahmet Çalık formayı giydi, iddialı konuştu: Hayallerimi süsleyen kulüpteyim. Şampiyonluklar yaşamaya geldim.
TELEFONUM ÇALDI!
"Evde oturuyordum; söylentiler vardı, kesin mi değil mi bilmiyordum. Telefon çaldı, menajerim, 'İnşallah G.Saray olacak' dedi. İçim kıpır kıpır oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."
3 NUMARAYI GİYECEK
Bülent Korkmaz'ın 3 numaralı formasını giyecek olan Çalık, 'Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın; onlar için savaşacağız' dedi
26 MİLYON TL'YE MAL OLDU
Galatasaray, Ahmet Çalık'ı KAP'a bildirdi. Gençlerbirliği'ne 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödenirken, 4.5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki oyuncu ise yıllık 900 bin euro'dan toplam 4 milyon 50 bin euro kazanacak. Transferin maliyeti 6 milyon 550 bin euro (26 milyon TL) oldu. Çalık ayrıca Süper Lig ve UEFA maçlarında puan başına 5 bin euro da prim alacak.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:12
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Üçüncüsü Ersun Abdülkadiri de bir an önce takıma monte et. Yusuf yazıcıyı yalandan bir yarı oynatmadın. Abdülkadire 3 maç üst üste şans ver
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can İkincisi Ersun Sahada dökülen bursanın golünün pasını veren sarı kartlı ndoye ikinci yarı nasıl sahaya çıkar. Ben çıkarmazdım.
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Birincisi o nasıl kırmızı karttı adam yerden kalkmayınca daha önce vermediği sarıyı gösterdi.
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