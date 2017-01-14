 Sabri 5 yıl sonra gol attı – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Sabri 5 yıl sonra gol attı

    Sabri 5 yıl sonra gol attı

    Galatasaray'da , Süper Lig'de 5 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

    Konyaspor karşısında Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren , Spor Toto Süper Lig'de 5 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

    Karşılaşmaya 11'de başlayan ve yeni transfer Garry Rodrigues'in asistinde ağları havalandıran Sabri, ligde bundan önceki golünü 31 Mart 2012'de Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Orduspor maçında kaydetmişti.

    RODRİGUES İLK MAÇINDA ASİST YAPTI
    Devre arasında Yunanistan'ın PAOK takımından transfer edilen Garry Rodrigues, maçın 46. dakikasında oyuna girerken, atılan golün de pasını veren isim oldu.

    Sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyen ve 51. dakikada gelişen atakta Sabri Sarıoğlu'na gol pasını veren Rodrigues, ligde ilk asistini yaptı.

    Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Ahmet Çalık ise 90+3. dakikada oyuna girerek, İstanbul ekibiyle ilk maçına çıktı.

    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:06
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