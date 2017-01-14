Sabri 5 yıl sonra gol attı

Konyaspor karşısında Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren Sabri Sarıoğlu, Spor Toto Süper Lig'de 5 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan ve yeni transfer Garry Rodrigues'in asistinde ağları havalandıran Sabri, ligde bundan önceki golünü 31 Mart 2012'de Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Orduspor maçında kaydetmişti.



RODRİGUES İLK MAÇINDA ASİST YAPTI

Devre arasında Yunanistan'ın PAOK takımından transfer edilen Garry Rodrigues, maçın 46. dakikasında oyuna girerken, atılan golün de pasını veren isim oldu.

Sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyen ve 51. dakikada gelişen atakta Sabri Sarıoğlu'na gol pasını veren Rodrigues, ligde ilk asistini yaptı.

Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Ahmet Çalık ise 90+3. dakikada oyuna girerek, İstanbul ekibiyle ilk maçına çıktı.