Sabri 5 yıl sonra gol attı
Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'de 5 yıl sonra gol sevinci yaşadı.
Konyaspor karşısında Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren Sabri Sarıoğlu, Spor Toto Süper Lig'de 5 yıl sonra gol sevinci yaşadı.
Karşılaşmaya 11'de başlayan ve yeni transfer Garry Rodrigues'in asistinde ağları havalandıran Sabri, ligde bundan önceki golünü 31 Mart 2012'de Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Orduspor maçında kaydetmişti.
RODRİGUES İLK MAÇINDA ASİST YAPTI
Devre arasında Yunanistan'ın PAOK takımından transfer edilen Garry Rodrigues, maçın 46. dakikasında oyuna girerken, atılan golün de pasını veren isim oldu.
Sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyen ve 51. dakikada gelişen atakta Sabri Sarıoğlu'na gol pasını veren Rodrigues, ligde ilk asistini yaptı.
Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Ahmet Çalık ise 90+3. dakikada oyuna girerek, İstanbul ekibiyle ilk maçına çıktı.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:06
- Fenerbahçe'ye şok haber!
Toplam 9
Yorum
Sneijder_W Riekerink > Advokat . Sabri > Lens. Bu işler böyle Galatasaray'ın şakası yok.
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 1
Yorum
konyasporlu42 lig başından beri iç açıcı bir futbol oynattınmı hocam bu takıma..sen top oynat önce..kalenin önünde 10 kişi ile bile gol yiyip yeniliyor bu
- ''Paramı verin gideyim''
Toplam 16
Yorum
metinn okan efendi boos boos konusma 2 yildir topmu oynadigi var zaten seneye sözlesmesi bitiyor uzun sözlesme yapan sn aysaldir
Sabri 5 yıl sonra gol attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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