 ''Paramı verin gideyim'' – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    ''Paramı verin gideyim''

    ''Paramı verin gideyim''
    Yönetimin, alacaklarına karşılık bonservisini vermeyi teklif ettiği sözleşmesini feshetmek için üste para istedi. Levent Nazifoğlu ile görüşen Kamerunlu stoperin, "Marsilya'nın bana teklif ettiği 2 yıllık rakam, buradaki alacağımı ancak karşılıyor. Gitmemi istiyorsanız 1.5 milyon euro'mu verin, gideyim" dediği ileri sürüldü.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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