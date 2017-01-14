 Oumar Niasse imzaladı – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    imzaladı

    Oumar Niasse imzaladı
    Aslan'ın transfer listesinde olan , 'ye gitti. İngiliz ekibi, 26 yaşındaki Senegalli forveti sezon sonuna kadar kiraladığını resmi sitesinden yaptığı açıklama ile duyurdu. 26 yaşındaki Niasse, Everton formasıyla ilk yarıda Premier Lig 2'de 7 gol atmıştı.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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