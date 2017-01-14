 Kolbeinn KAYIP! – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Kolbeinn KAYIP!

    Kolbeinn KAYIP!

    , 2 haftadır Sigthorsson’a ulaşamıyor.

    Cimbom'un sözleşmesini feshettiği kayıplara karıştı. Nantes'ın 26 yaşındaki forvete, 29 Aralık'tan bu yana ulaşamadığı bildirildi. Başkanı Waldemar Kita, telefonlara da çıkmayan Kolbeinn için, "Bu adam hep ne isterse onu yapıyor. Kendisine Nantes'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini ilettik. Bir şey yapamıyoruz çünkü parasının yatıp yatmadığını bile umursamıyor" dedi.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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