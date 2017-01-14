 ''Kırık parmak beni durduramaz'' – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    ''Kırık parmak beni durduramaz''

    ''Kırık parmak beni durduramaz''

    Kampta parmağını kırmasına rağmen Konya maçında oynamak isteyen Uruguaylı, maça eşinin hazırladığı özel eldivenle çıkacak.

    Antalya kampında yapılan daha ilk günkü antrenmanda serçe parmağı kırılan Fernando Muslera bugünkü maçta özel eldivenle oynayacak. 4 parmaklı olarak tasarlanan eşinin diktiği eldivenle sahaya çıkacak olan Uruguaylı file bekçisi, fedakarlık yaparak Konya'ya karşı forma giymek isteyince 11'e yazıldı. Tecrübeli kaleci, Konyaspor maçı öncesi taraftarları rahatlatacak açıklamalar da yaptı. "Herkesin gönlü rahat olsun. Son derece iyiyim ve kendime güveniyorum. Her zaman nasılsam yine aynı şekilde görevimi yapacağım" ifadelerini kullanan 30 yaşındaki Muslera, ayrıca sosyal medya hesabı instagram'dan da bir paylaşımda bulundu.

    Sarı-kırmızılı file bekçisi paylaştığı fotoğrafın altına "Kırık parmağım beni durduramaz" notunu düştü. Bu fotoğraf Galatasaraylı taraftarlardan çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:29
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