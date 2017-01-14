 ''Kendimi göstereceğim'' – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    ''Kendimi göstereceğim''

    ''Kendimi göstereceğim''
    Aslan'ın yeni yıdızı , ilk kez resmi bir karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giyeceği için heyecanlı olduğunu dile getirdi. Kendisinden beklentilerin farkında olduğunu ve elinden geleni yapacağını sözlerine ekleyen Hollandalı kanat oyuncusu, "Kendimi göstereceğim. Buraya düzenli oynamak için geldim. İlk maçım da gol de atarsam çok mutlu olurum" dedi.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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