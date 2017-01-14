 Hollandalı yıldız cezalı! – Fotomaç – 14 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Hollandalı yıldız cezalı!

    Hollandalı yıldız cezalı!
    Aslan'ın yıldız ismi kart sınırında çıktığı dünkü maçta sarardı. Hollandalı, Konya maçının devre arasında hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü ve 18. hafta maçı öncesi cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılılarda cezaları sona eren Bruma, Yasin ve Chedjou'nun forma giyeceği Karabük maçında bu kez 32 yaşındaki futbolcu yer almayacak.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hollandalı yıldız cezalı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.