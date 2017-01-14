 Galatasaray farklı kazandı – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Galatasaray farklı kazandı

    Galatasaray farklı kazandı

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Tosyalı Toyo Osmaniye'yi 96-63 yendi.

    Salon: Tosyalı Arena

    Hakemler: Abdullah Koputan, Fazilet Gülter, Hüseyin Çelik

    Tosyalı Toyo Osmaniye: Marina Baş 10, Williams 12, Nazlı Gökdemir 3, Gardner 16, Aysu Keskin 7, Tuğçe İnöntepe 2, Grinsven 13, Büşra Akgün

    Galatasaray: Pınar Demirok 12, Traore 17, Işıl Alben 4, Vitola 9, Seda Deniz 5, Deniz Çolakoğlu 16, İrem Naz Topuz 1, Papova 8, Jefferson 24

    1. Periyot: 19-25

    Devre: 35-41

    3. Periyot: 50-77

    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:54
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