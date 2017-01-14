Galatasaray farklı kazandı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Tosyalı Toyo Osmaniye'yi 96-63 yendi.
Salon: Tosyalı Arena
Hakemler: Abdullah Koputan, Fazilet Gülter, Hüseyin Çelik
Tosyalı Toyo Osmaniye: Marina Baş 10, Williams 12, Nazlı Gökdemir 3, Gardner 16, Aysu Keskin 7, Tuğçe İnöntepe 2, Grinsven 13, Büşra Akgün
Galatasaray: Pınar Demirok 12, Traore 17, Işıl Alben 4, Vitola 9, Seda Deniz 5, Deniz Çolakoğlu 16, İrem Naz Topuz 1, Papova 8, Jefferson 24
1. Periyot: 19-25
Devre: 35-41
3. Periyot: 50-77
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:54
- Dev tehlike
Toplam 9
Yorum
Kıt Arkadaşlar bu borç listesi gelirleri oranına göre hesaplanmaktadır. Beşiktaşın geliri diğer 3 büyükler arasında en fazla olanı.
- ''Paramı verin gideyim''
Toplam 10
Yorum
GSli1905 Isde böyle yapisirlar (hakli olarak).Disarda verilen Rakamlara bakin,birde Türkiyede !
- G.Saray zorlu virajda
Toplam 7
Yorum
ya sabır muslera,carole,hakan,ahmet,linnes,de jong,selçuk,sneijder,podolski,eren,rodrigues 4,3,3 gs kadrosu budur sabri josue nedir ya
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