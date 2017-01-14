Florya’da tenkisat

G.Saray 'kemer sıkmaya' hazırlanıyor. Yönetimin, Florya ve TT Arena'da çalışan 5'i yönetici 50'ye yakın personelle yolları ayıracağı öğrenildi. Başkan Özbek göreve ilk geldiğinde de birçok kişiyi işten çıkarmıştı.