 Florya’da tenkisat – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Florya’da tenkisat

    Florya’da tenkisat
    G.Saray 'kemer sıkmaya' hazırlanıyor. Yönetimin, Florya ve TT Arena'da çalışan 5'i yönetici 50'ye yakın personelle yolları ayıracağı öğrenildi. Başkan Özbek göreve ilk geldiğinde de birçok kişiyi işten çıkarmıştı.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:15
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