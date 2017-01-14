 Engelsiz aslanlar tam gaz – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Engelsiz aslanlar tam gaz

    Engelsiz aslanlar tam gaz
    , Süper Lig'in 11. haftasında konuğu Karabükspor'u 60-54 devirip zirve yarışını sürdürdü. Engelsiz Aslanlar, gelecek haftaki mücadelede İzmir BB 'yi ağırlayacak.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:25
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