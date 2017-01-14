Aslan Cimbom

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray Odeabank, dün Abdi İpekçi'de konuk ettiği Zalgiris Kaunas'ı 87-79 mağlup etti. Rakibi karşısında maça etkili başlayan Cimbom, sonlarında basit hatalar yaptığı ilk çeyreği 17-17 eşitlikle tamamladı. İkinci çeyrekte coşan Aslan, devreye 40-34 önde girdi. Üçüncü çeyreği de 65-67 ile geçen sarıkırmızılılar, parkeden 8 sayı farkla galip ayrıldı. Bu arada THY Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Anadolu Efes, normal süresi 70-70 biten maçta Panathinaikos'a uzatmalarda 92-81 mağlup oldu.



'TEHLİKELİ BİR TAKIMI YENDİK'

G.Saray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, maç sonunda şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam iyi basketbol oynadık. Maçta 21 asist yaptık. Şut yüzdelerimiz gayet iyi. Bir tek ribauntlarda sıkıntı çektik. Buna rağmen tehlikeli bir takımı yenmeyi başardık. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Çok fazla iddiamız olduğunu söyleyemeyiz. Şu anda 5 galibiyetimiz var. Her maça kazanmak için çıkacağız. Sonunda da nereye gittiğimizi göreceğiz."



TARAFTARLARDAN TERÖRE TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde açtıkları pankartlarla teröre tepki gösterdi.

Tribünde üzerinde, "Fethi Sekin'iz, Ömer Halisdemir'iz, hep birlikte Türkiyeyiz" yazılı pankart açan taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca, açtıkları pankartla önceki yıl hayatını kaybeden Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu lideri Sefa Kalya'yı andı.