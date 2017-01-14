 Aslan Cimbom – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Aslan Cimbom

    Aslan Cimbom

    Sarı-kırmızılı takım, evinde konuk ettiği Litvanya temsilcisi ’ı 8 sayı farkla yenerek Avrupa Ligi’nde dört maçlık galibiyet özlemini dindirdi.

    THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray Odeabank, dün Abdi İpekçi'de konuk ettiği 'ı 87-79 mağlup etti. Rakibi karşısında maça etkili başlayan Cimbom, sonlarında basit hatalar yaptığı ilk çeyreği 17-17 eşitlikle tamamladı. İkinci çeyrekte coşan Aslan, devreye 40-34 önde girdi. Üçüncü çeyreği de 65-67 ile geçen sarıkırmızılılar, parkeden 8 sayı farkla galip ayrıldı. Bu arada 'ndeki diğer temsilcimiz Anadolu Efes, normal süresi 70-70 biten maçta Panathinaikos'a uzatmalarda 92-81 mağlup oldu.

    'TEHLİKELİ BİR TAKIMI YENDİK'
    G.Saray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, maç sonunda şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam iyi basketbol oynadık. Maçta 21 asist yaptık. Şut yüzdelerimiz gayet iyi. Bir tek ribauntlarda sıkıntı çektik. Buna rağmen tehlikeli bir takımı yenmeyi başardık. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Çok fazla iddiamız olduğunu söyleyemeyiz. Şu anda 5 galibiyetimiz var. Her maça kazanmak için çıkacağız. Sonunda da nereye gittiğimizi göreceğiz."

    TARAFTARLARDAN TERÖRE TEPKİ
    Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde açtıkları pankartlarla teröre tepki gösterdi.

    Tribünde üzerinde, "Fethi Sekin'iz, Ömer Halisdemir'iz, hep birlikte Türkiyeyiz" yazılı pankart açan taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı.

    Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca, açtıkları pankartla önceki yıl hayatını kaybeden Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu lideri Sefa Kalya'yı andı.

    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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