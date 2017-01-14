 Borsanın lideri Aslan – Fotomaç – 14 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Borsanın lideri Aslan

    Borsanın lideri Aslan
    'ın borsada işlem gören hisseleri, ilk yarıda yüzde 73.7'lik getirisiyle Süper Lig kulüpleri içinde yatırımcısına en çok kazandıran hisse senedi oldu. Sarı-kırmızılılar bu getirisiyle Avrupa'da da lider durumda. Dortmund hisseleri yüzde 26.44'lük kazancıyla ikinci sırada yer aldı.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Borsanın lideri Aslan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.