 G.Saray zorlu virajda – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    G.Saray zorlu virajda

    G.Saray zorlu virajda

    Ligde son 5 maçın 4’ünü kazanan Aslan yarışa fire vermeden devam etmek amacında. Eksik ve sakatların yokluğunda yeni transfer Rodrigues 11’de.

    , Süper Lig'in 17. hafta maçında bugün deplasmanda Atiker Konyaspor ile kapışacak. Ligde sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 33 puanla 3. tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 24 puanlı Konya karşısından zaferle ayrılıp zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Aslan, iyi bir netice elde ederek yenilmezlik serisini de devam ettirmek istiyor.

    YASİN, CHEDJOU, BRUMA YOK
    Konya BB Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Mete Kalkavan yönetecek. Kart cezalısı olan Yasin, Bruma ve Chedjou'nun görev yapamayacağı G.Saray'da teknik direktör Riekerink'in yeni transfer Garry Rodrigues'i ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Bir başka yeni isim Ahmet Çalık ise kulübede olacak.

    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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