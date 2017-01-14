G.Saray zorlu virajda
Ligde son 5 maçın 4’ünü kazanan Aslan yarışa fire vermeden devam etmek amacında. Eksik ve sakatların yokluğunda yeni transfer Rodrigues 11’de.
YASİN, CHEDJOU, BRUMA YOK
Konya BB Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Mete Kalkavan yönetecek. Kart cezalısı olan Yasin, Bruma ve Chedjou'nun görev yapamayacağı G.Saray'da teknik direktör Riekerink'in yeni transfer Garry Rodrigues'i ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Bir başka yeni isim Ahmet Çalık ise kulübede olacak.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:51
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Üçüncüsü Ersun Abdülkadiri de bir an önce takıma monte et. Yusuf yazıcıyı yalandan bir yarı oynatmadın. Abdülkadire 3 maç üst üste şans ver
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can İkincisi Ersun Sahada dökülen bursanın golünün pasını veren sarı kartlı ndoye ikinci yarı nasıl sahaya çıkar. Ben çıkarmazdım.
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Birincisi o nasıl kırmızı karttı adam yerden kalkmayınca daha önce vermediği sarıyı gösterdi.
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