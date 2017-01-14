Abdurrahim Albayrak'a 25. yıl beratı
Galatasaray’da 25 yılını dolduran üyeler beratlarını aldı.
Galatasaray Kulübü üyeliğinde 25. yılını dolduran üyelere, divan kurulu tarafından beraatları takdim edildi. Sarı-kırmızılı eski yönetici Abdurrahim Albayarak da beratını aldı.
Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı, Galatasaray Lisesi'nin Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıya sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek da katıldı. Törende Divan Kurulu Üyeliği'ne hak kazanmış 157 üyeye Divan Kurulu Beratı takdim edildi. Ayrıca törende 2016 yılında uluslararası ve Türkiye şampiyonalarında başarı kazanmış olan sporculara, antrenör ve yöneticilerine Divan Başarı Beratı verildi.
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak ile Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Levent Bıçakçı ile sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Raşit Çetiner de kulüp üyeliğinde 25. yılını doldurduğu için beratlarını aldılar.
Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı, Galatasaray Lisesi'nin Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıya sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek da katıldı. Törende Divan Kurulu Üyeliği'ne hak kazanmış 157 üyeye Divan Kurulu Beratı takdim edildi. Ayrıca törende 2016 yılında uluslararası ve Türkiye şampiyonalarında başarı kazanmış olan sporculara, antrenör ve yöneticilerine Divan Başarı Beratı verildi.
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak ile Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Levent Bıçakçı ile sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Raşit Çetiner de kulüp üyeliğinde 25. yılını doldurduğu için beratlarını aldılar.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Kırık parmak beni durduramaz''
Toplam 9
Yorum
....... SEN GİT TFF VE MHK VE UAZAKTAN KUMANDALI HAKEMLER SAYESİNDE BESLEME TAKIMIN GOLLERİNİ SEYRET.
- Rodallega geri sayımı
Toplam 11
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Ugur_ts yaş ortalaması 26. matematiğin kaç acaba ?
- Beşiktaş Ekici yarışında önde
Toplam 46
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kartal Beşiktaş kulübü Dünyaca ünlü futbolcuları getirtip bu formayı giydirmiştir. Mehmet Ekici kim ki .
Abdurrahim Albayrak'a 25. yıl beratı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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