30 golün 6’sı ceza sahası dışından

Aslan'da zorlu sınav öncesi ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Sezonun ilk 16 haftasında 30 gol kaydeden G.Saray, bunların 6 tanesini ceza sahası dışından atarak bu alanda zirveye yerleşti. Öte yandan kalesinde en çok kafa golü gören takım olan (9) sarı-kırmızılılarda Sneijder de ligin en çok asist yapanı (8).Konyaspor'da bu sezon ligde gole en çok katkı yapan isim Riad Bajic oldu (8 gol, 2 asist).