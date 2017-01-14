 19’luk Batuhan Ahmet yedekte – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    19’luk Batuhan Ahmet yedekte

    19’luk Batuhan Ahmet yedekte
    'da tedavisi tamamlanan ama henüz hazır durumda olmayan Tolga Ciğerci bugünkü maçta forma giyemeyecek. Tedavileri süren Cavanda ile kaleciler Cenk Gönen ve Eray İşcan da kadroda bulunmayacak. Fernando Muslera'nın yedeği olarak 19 yaşındaki kulübede yer alacak.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:24
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