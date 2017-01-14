19 maçtır yenilmiyor

G.Saray rakibine en son 2003-2004 sezonunda mağlup oldu.

G.Saray ile Konya, lig tarihinde 31. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 30 lig maçından 23'ünü G.Saray, 2'sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Aslan'ın 63 golüne Konya 17 golle yanıt verdi. 19 maçtır mağlup olmayan sarı-kırmızılı takım, son yenilgisini 2003- 2004 sezonunda almıştı (0-1). Öte yandan Galatasaray, Konya ile deplasmanda yaptığı maçlarda rakibi karşısında galibiyetlerde 10-2 önde bulunuyor. Konya'daki 15 lig maçında 10 galibiyet elde eden sarıkırmızılılar, rakibine 2 kez yenildi.