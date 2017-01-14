 19 maçtır yenilmiyor – Fotomaç – 14 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    19 maçtır yenilmiyor

    19 maçtır yenilmiyor

    G.Saray rakibine en son 2003-2004 sezonunda mağlup oldu.

    G.Saray ile Konya, lig tarihinde 31. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 30 lig maçından 23'ünü G.Saray, 2'sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Aslan'ın 63 golüne Konya 17 golle yanıt verdi. 19 maçtır mağlup olmayan sarı-kırmızılı takım, son yenilgisini 2003- 2004 sezonunda almıştı (0-1). Öte yandan Galatasaray, Konya ile deplasmanda yaptığı maçlarda rakibi karşısında galibiyetlerde 10-2 önde bulunuyor. Konya'daki 15 lig maçında 10 galibiyet elde eden sarıkırmızılılar, rakibine 2 kez yenildi.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:28
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    19 maçtır yenilmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.