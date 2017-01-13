Seviye atladım
Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.
Dün 4.5 yıllık sözleşmeye imza atan Hollandalı oyuncu, transferinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Galatasaray gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray benim için çok büyük bir fırsat. Kendimi seviye atlamış hissediyorum" dedi.
Garry'ye özel program
Yasin'in cezalı, Podolski'nin ise sakat olduğu ortamda Riekerink, 21 gündür fiziksel idmanlar yapmadığını söyleyen Garry Rodrigues için seferberlik ilan etti. Konya maçında 11'de oynatmak istediği 26 yaşındaki oyuncu için özel antrenman programı hazırlattı.
Garry'ye özel program
Yasin'in cezalı, Podolski'nin ise sakat olduğu ortamda Riekerink, 21 gündür fiziksel idmanlar yapmadığını söyleyen Garry Rodrigues için seferberlik ilan etti. Konya maçında 11'de oynatmak istediği 26 yaşındaki oyuncu için özel antrenman programı hazırlattı.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
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