 Seviye atladım – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    Seviye atladım

    Seviye atladım

    Galatasaray'ın yeni transferi , sarı-kırmızılı takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

    Dün 4.5 yıllık sözleşmeye imza atan Hollandalı oyuncu, transferinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Galatasaray gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray benim için çok büyük bir fırsat. Kendimi seviye atlamış hissediyorum" dedi.

    Garry'ye özel program
    Yasin'in cezalı, Podolski'nin ise sakat olduğu ortamda Riekerink, 21 gündür fiziksel idmanlar yapmadığını söyleyen için seferberlik ilan etti. Konya maçında 11'de oynatmak istediği 26 yaşındaki oyuncu için özel antrenman programı hazırlattı.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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