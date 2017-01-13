Ömer Ali Konya’nın kapısında
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Konyaspor'un kanat oyuncusu Ömer Ali Şahin'le de ilgilendiği ortaya çıktı.
Sağ kanat için alternatif bir isim arayan sarı-kırmızılı ekibin, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan oyuncu için Konya ile temasa geçtiği ifade edildi. Çabukluğu ile bilinen 25 yaşındaki futbolcunun, 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
Ömer Ali Konya’nın kapısında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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