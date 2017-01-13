Ömer Ali Konya’nın kapısında

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Konyaspor'un kanat oyuncusu Ömer Ali Şahin'le de ilgilendiği ortaya çıktı.

Sağ kanat için alternatif bir isim arayan sarı-kırmızılı ekibin, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan oyuncu için Konya ile temasa geçtiği ifade edildi. Çabukluğu ile bilinen 25 yaşındaki futbolcunun, 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.