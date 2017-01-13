Çin'den Podolski açıklaması geldi

ile birçok soru aldığını söyleyenSportif Direktör"O, gerçekten takdir ettiğim bir futbolcufakat biz Yılmaz'ın yanınaarıyoruz. Podolski bukriterlerde değil" diye konuştu.Çin'den olumsuz haberler gelmeye evam ederken Yönetici Levent Nazifoğlu, Lukas Podolski'ye ilgi olduğu konusunda ısrarlı... Dün konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nazifoğlu, "Podolski bizim futbolcumuz. Konya'ya da gelecek. Çin'den bir ilgi var ama belli bir süreye kadar buna izin vereceğiz" diye konuştu. Transferlerin devam edeceğini belirten sarı-kırmızılı yönetici, forvet almayı planladıklarını söyledi.