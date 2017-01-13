Jan: 2 maçta 6 puan istiyoruz

Riekerink, “İkinci yarıya hazırız. Hedefimiz Konyaspor ve Karabük deplasmanlarından 6 puanla ayrılmak” dedi

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ikinci yarı öncesi Florya'da basının karşısına çıktı... Herkese sağlıklı bir yıl dileyen Hollandalı çalıştırıcı, "Ligin ilk devresini lider Başakşehir'in 3, Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde kapadık. Sonuçta iyi bir yerdeyiz. İkinci yarıya hazırız. 3 deplasman maçıyla başlayacağız. Konyaspor maçı zor olacak. İyi organize olan bir takım. Hedefimiz ligde Konyaspor ve Karabük karşılaşmalarından 6 puanla ayrılmak" ifadelerini kullandı.



Sakatlarla ilgili de bilgi veren JOR, "Tolga Ciğerci aramızda olmayacak. Sinan'ın küçük de olsa bizimle olma şansı var. Podolski'nin sakatlığı geçti, antrenmanlarda yer alıyor ama maç ile antrenman farklı. Fit durumda olursa çift forvet oynayabiliriz" dedi.



YASİN'İN CEZASI BİTTİ

Tuzla maçında gördüğü kırmızı karttan ötürü kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'in cezasının bittiğini açıklayan Riekerink, "Yasin bugün aramıza katıldı. O da takımımızın bir parçası. Konya maçında cezalı olduğu için oynamayacak. Sonra aramızda olacak" şeklinde konuştu.