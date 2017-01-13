 G.Saray'ı açıkladı – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    G.Saray'ı açıkladı

    G.Saray'ı açıkladı
    Galatasaray'ın stoper adayları arasında gösterilen ilk kez sarı kırmızılı takımın ilgisini doğruladı. Alman basınına konuşan Hoffenhaimli futbolcu, röportaj sırasında transfer söylentilerinin sorulması üzerine "Galatasaray gibi büyük bir takımın benimle ilgilenmesi, performansımın iyi olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:42
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