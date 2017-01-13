G.Saray'ı açıkladı
Galatasaray'ın stoper adayları arasında gösterilen Ermin Bicakcic ilk kez sarı kırmızılı takımın ilgisini doğruladı. Alman basınına konuşan Hoffenhaimli futbolcu, röportaj sırasında transfer söylentilerinin sorulması üzerine "Galatasaray gibi büyük bir takımın benimle ilgilenmesi, performansımın iyi olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
G.Saray'ı açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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