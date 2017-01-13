Galatasaray'dan KAP'a Ahmet Çalık açıklaması
Galatasaray, Ahmet Çalık ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Ahmet Yılmaz Çalık'ın Kulübümüze transferinin sonlandırılması hakkında
Profesyonel futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık ve Kulübü Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR tutarında transfer tazminatı ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2016-2017 futbol sezonundan başlamak üzere 4,5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.
> 2016-2017 sezonu için net 450.000 EUR sabit transfer ücreti
> 2017-2018 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti
> 2018-2019 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti
> 2019-2020 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti
> 2020-2021 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti
Kulüp bu dönem içerisinde Futbolcuya ayrıca; takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR puan primi ödeyecektir. Bu primler, futbolcunun ilk 11'de oynadığı müsabakalar için %100, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için %50 ve ilk 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için %25 oranında ödenir. Futbolcuya, kadroda olmadığı müsabakalar için prim ödemesi yapılmaz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:11
- Cimbom'dan yılın bombası: Adebayor
Toplam 30
Yorum
metinn sneider_w o isim sneijder dir sahte bir gs lisiniz belli Abdullah ibrahimoglu sizde aynis ekilde baska bir takim taraf tari olmaniz bu kadar kuculmenize gerek yook ayipp yaptiginiiz size mi dustu gs i elestirmek karalamak uzayinnnn
- Jan: 2 maçta 6 puan istiyoruz
Toplam 8
Yorum
Hakan Gs güle oynaya iki maçı da alır..sen yeterki doğru kadro kur...herkesi yerine göre oynat senin adamlara ayrıcalık tanıma gör o zaman nasıl takım takır takır maçları alır...yoksa iki maç i kaybedersen bavulunu hazırlarsın ..bunu bil
- 2. Mitrovic bombası
Toplam 22
Yorum
musti gomez gibi aynı gollerini izledim. çok iyi
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