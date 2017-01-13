Defansa taze kan
Sarı-kırmızılı kulübün, G.Birliği’nden 2.5 milyon euro’ya transfer ettiği 22 yaşındaki stoper, savunmadaki sıkıntılara ilaç olmaya çalışacak
Galatasaray, Gençlerbirliğili Ahmet Çalık'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı... Sarı-kırmızılı takımın bu transfer için başkent ekibine 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, 4.5 yıllık sözleşme yapılacak Ahmet Çalık'ın ise yılda 900 bin euro garanti ücret alacağı bildirildi. Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 16 maçın 12'sinde kalesini kapatamayan Cimbom, Çalık'ın savunmadaki sıkıntılara çare olmasını umuyor.
İLK 11 ŞANSI YÜKSEK
22 yaşındaki oyuncunun, Aurelien Chedjou'nun gözden çıkarılması, Serdar Aziz'in de sakat olması nedeniyle takıma ilk 11'den giriş yapma şansı yüksek. Semih Kaya ve Hakan Balta ile rekabet edecek olan milli futbolcunun sergileyeceği performans, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışı ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki mücadelesinde önemli rol oynayacak. Futbola Gençlerbirliği Kulübü'nün altyapısında başlayan Ahmet Çalık, 2011 yılından bu yana A takımda oynuyor.
118 MAÇTA 4 GOL
Başkent ekibiyle çıktığı 118 maçta 4 gol kaydeden 22 yaşındaki defans oyuncusu, 7 kez A Milli Takım'da yer aldı. Alt kategorilerde de 58 kez ay-yıldızlı formayı terletip, 5 gol kaydeden Ahmet Çalık, savunmanın göbeğinde görev yapıyor. Genç futbolcu hem sağ hem sol stoper oynayabiliyor.
GÜÇLÜ VE ATLETİK
Defans hattının göbeğinde görev yapan Ahmet Çalık, güçlü ve atletik fiziğiyle pozisyonunda güven veren bir futbolcu olarak gözleniyor. 1.84 boyundaki oyuncu kafa hakimiyetinin yanı sıra, fiziğini çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Bunun yanında hızlı yapısı da Ahmet'i ön plana çıkaran özelliklerinden biri.
HAVADA RADAR GİBİ
AHMET Çalık, Süper Lig'in ilk yarısında Çaykur Rizesporlu Ümit Kurt'tan (58) sonra en çok hava topu kazanan (55) savunmacı. Genç stoper, Süper Lig'in en çok uzaklaştırma yapan (86) dördüncü ismi olarak da dikkat çekiyor. Gençlerbirliği Ahmet'in forma giydiği 16 lig maçının 8'inde kalesini gole kapattı.
HİZMET EDİYORUZ
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Ahmet Çalık'ın transferi konusunda Galatasaray ile el sıkıştıklarını belirterek, "Gençlerbirliği, sadece altyapısından yetiştirdiği futbolcularla ayakta kalmıyor, aynı zamanda Türk futboluna da hizmet etmeye devam ediyor" dedi.
AHMET ÇOK KARAKTERLİ
Riekerink, transferleri kendisinin seçtiğini belirterek, "Ahmet Çalık beğendiğim bir stoper. Milli Takım'da. Karakter olarak da çok iyi olduğunu söylediler. Rodrigues'i ise Hollanda'dan tanıyorum. PAOK, Lecce gibi takımlarda oynadı. Uyumlu bir futbolcu" yorumunu yaptı.
Chelsea'ye bacak arası!
Ahmet Çalık'ın transferi, taraftarı memnun etmedi. İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:
@KingNorth Neyse Ahmet çalık'ı almamız iyi oldu. Batış sürecimiz biraz daha hızlandı.
@MIRZA_CANPOLAT Galatasaray, Ahmet Çalık'ı transfer etti; artık hedef Türkiye Kupası, ilk 4'i girmek ha bir de El İttifak'tan 3-1'in rövanşını almak!..
@aykutgenc1905 Ahmet Çalık... Galatasaray'da ne kadar vizyonsuz bir yönetim olduğunuzu gösterdiniz tekrar. Ujfalusi'lerden Ahmet Çalık transferlerine gelindi!
@ilbyforce Ahmet Çalık artık aslan olmuştur. Armayı taşıyacaktır. Ne olursa olsun futbolcuya destek olunmalı.
@Burcindiyorki Ahmet Çalık, Galatasaray'a geliyor! İnanabiliyor musun? Mutluluktan uçabilirim! Fenerbahçe ve Beşiktaş'a büyük çalım, Chelsea'ye bacak arası!..
İLK 11 ŞANSI YÜKSEK
22 yaşındaki oyuncunun, Aurelien Chedjou'nun gözden çıkarılması, Serdar Aziz'in de sakat olması nedeniyle takıma ilk 11'den giriş yapma şansı yüksek. Semih Kaya ve Hakan Balta ile rekabet edecek olan milli futbolcunun sergileyeceği performans, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışı ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki mücadelesinde önemli rol oynayacak. Futbola Gençlerbirliği Kulübü'nün altyapısında başlayan Ahmet Çalık, 2011 yılından bu yana A takımda oynuyor.
118 MAÇTA 4 GOL
Başkent ekibiyle çıktığı 118 maçta 4 gol kaydeden 22 yaşındaki defans oyuncusu, 7 kez A Milli Takım'da yer aldı. Alt kategorilerde de 58 kez ay-yıldızlı formayı terletip, 5 gol kaydeden Ahmet Çalık, savunmanın göbeğinde görev yapıyor. Genç futbolcu hem sağ hem sol stoper oynayabiliyor.
GÜÇLÜ VE ATLETİK
Defans hattının göbeğinde görev yapan Ahmet Çalık, güçlü ve atletik fiziğiyle pozisyonunda güven veren bir futbolcu olarak gözleniyor. 1.84 boyundaki oyuncu kafa hakimiyetinin yanı sıra, fiziğini çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Bunun yanında hızlı yapısı da Ahmet'i ön plana çıkaran özelliklerinden biri.
HAVADA RADAR GİBİ
AHMET Çalık, Süper Lig'in ilk yarısında Çaykur Rizesporlu Ümit Kurt'tan (58) sonra en çok hava topu kazanan (55) savunmacı. Genç stoper, Süper Lig'in en çok uzaklaştırma yapan (86) dördüncü ismi olarak da dikkat çekiyor. Gençlerbirliği Ahmet'in forma giydiği 16 lig maçının 8'inde kalesini gole kapattı.
HİZMET EDİYORUZ
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Ahmet Çalık'ın transferi konusunda Galatasaray ile el sıkıştıklarını belirterek, "Gençlerbirliği, sadece altyapısından yetiştirdiği futbolcularla ayakta kalmıyor, aynı zamanda Türk futboluna da hizmet etmeye devam ediyor" dedi.
AHMET ÇOK KARAKTERLİ
Riekerink, transferleri kendisinin seçtiğini belirterek, "Ahmet Çalık beğendiğim bir stoper. Milli Takım'da. Karakter olarak da çok iyi olduğunu söylediler. Rodrigues'i ise Hollanda'dan tanıyorum. PAOK, Lecce gibi takımlarda oynadı. Uyumlu bir futbolcu" yorumunu yaptı.
Chelsea'ye bacak arası!
Ahmet Çalık'ın transferi, taraftarı memnun etmedi. İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:
@KingNorth Neyse Ahmet çalık'ı almamız iyi oldu. Batış sürecimiz biraz daha hızlandı.
@MIRZA_CANPOLAT Galatasaray, Ahmet Çalık'ı transfer etti; artık hedef Türkiye Kupası, ilk 4'i girmek ha bir de El İttifak'tan 3-1'in rövanşını almak!..
@aykutgenc1905 Ahmet Çalık... Galatasaray'da ne kadar vizyonsuz bir yönetim olduğunuzu gösterdiniz tekrar. Ujfalusi'lerden Ahmet Çalık transferlerine gelindi!
@ilbyforce Ahmet Çalık artık aslan olmuştur. Armayı taşıyacaktır. Ne olursa olsun futbolcuya destek olunmalı.
@Burcindiyorki Ahmet Çalık, Galatasaray'a geliyor! İnanabiliyor musun? Mutluluktan uçabilirim! Fenerbahçe ve Beşiktaş'a büyük çalım, Chelsea'ye bacak arası!..
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
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