Ahmet Çalık ve Muslera da kadroda!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray'ın Atiker Konyaspor mücadelesi için kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:26
- Ahmet Çalık ve Muslera da kadroda!
Toplam 4
Yorum
hüseyin muslera... corela.........ahmet çalık.(semih)......hakan balta .............sabri..........selçuk.......wesley.........lukas........eren...garr........nigel..
- Anthony Bennett Fenerbahçe'de!
Toplam 8
Yorum
fb obra o en büyük kupa kolleksiyonuna bir tanede FENERBAHÇE.yle taçlandırmak istiyor heralde.eh bizimde hiç tirazımız olamaz.herhalde çok seviniriz avrupanın en büyük vede prestijli kupasına sahip olayı bütün FENERBAHÇE.liler ister.şampiyonlar şampiyonu FENERBAHÇE.
- Şampiyon F.Bahçe
Toplam 3
Yorum
yk futbolda transfer oyalama taktiği yapıyor her sene yaptığı gibi, göz boyama isimler atılıyor sonra icraat yok. basketbola yaptığın yatırımı artık futbolada yap başkan. yönetim olarak elinizi cebininze atın borçları eritin. eski yöneticilik sıfatın yok artık.
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