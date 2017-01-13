 Ahmet Çalık ve Muslera da kadroda! – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    Ahmet Çalık ve Muslera da kadroda!

    Ahmet Çalık ve Muslera da kadroda!

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Sarı Kırmızılılar, yarın saat 19.00'da başlayacak maç için bugün saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Konya'ya hareket ederek karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.

    Galatasaray'ın Atiker Konyaspor mücadelesi için kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

    Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:26
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