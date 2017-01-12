 Yeniden gözde! – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Yeniden gözde!

    Yeniden gözde!
    Önceki yıl ile anılan Sergio Araujo, yeniden gündemde Futbol.as sitesi Las Palmas forması giyen Arjantinli golcünün, İtalya ya da Türkiye'ye transfer olabileceğini belirterek sarı-kırmızılı takımın gündeminde olduğunu iddia etti. 24 yaşındaki oyuncu Las Palmas'ta 2014-15 sezonunda kiralık oynamış ve 43 maçta 25 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:00
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