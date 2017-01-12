Yeniden gözde!
Önceki yıl Galatasaray ile anılan Sergio Araujo, yeniden gündemde Futbol.as sitesi Las Palmas forması giyen Arjantinli golcünün, İtalya ya da Türkiye'ye transfer olabileceğini belirterek sarı-kırmızılı takımın gündeminde olduğunu iddia etti. 24 yaşındaki oyuncu Las Palmas'ta 2014-15 sezonunda kiralık oynamış ve 43 maçta 25 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
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