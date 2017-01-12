Yalman bu kez BIRAKTI!..
G.Saray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olan ve 'futbolun gizli patronu' olarak gösterilen Alp Yalman görevinden istifa etti. Daha önce de birkaç kez istifa eden ancak sonrasında geri dönen Yalman'ın istifasının bu kez başkan Dursun Özbek tarafından kabul edileceği öğrenildi.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
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