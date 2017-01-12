Yalman bu kez BIRAKTI!..

G.Saray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olan ve 'futbolun gizli patronu' olarak gösterilen Alp Yalman görevinden istifa etti. Daha önce de birkaç kez istifa eden ancak sonrasında geri dönen Yalman'ın istifasının bu kez başkan Dursun Özbek tarafından kabul edileceği öğrenildi.