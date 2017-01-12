 Yalman bu kez BIRAKTI!.. – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Yalman bu kez BIRAKTI!..

    Yalman bu kez BIRAKTI!..
    G.Saray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olan ve 'futbolun gizli patronu' olarak gösterilen Alp Yalman görevinden istifa etti. Daha önce de birkaç kez istifa eden ancak sonrasında geri dönen Yalman'ın istifasının bu kez başkan Dursun Özbek tarafından kabul edileceği öğrenildi.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:52
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