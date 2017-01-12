 ultrAslan: Yön veremezler – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    : Yön veremezler

    ultrAslan: Yön veremezler
    , sosyal medya hesabından yönetime tepki gösterdi. Açıklamada, "G.Saray'ın sorunlarının daima üzerine giden bir oluşuma, sanki sorunların tek sorumlusuymuş gibi saldırma gafletinde bulunanlar art niyetlidir. G.Saray tribünlerine yön vermek kimsenin haddi değildir" denildi.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:50
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